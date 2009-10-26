Облигации «Ощадбанка» прошли листинг на ПФТС

Именные процентные облигации ОАО «Ощадбанк» серии А прошли процедуру листинга и 23 октября включены в котировочный список ПФТС 2-го уровня листинга.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Объем эмиссии составляет 300 млн. грн., номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс. грн., ставка купона – 16%, дата погашения – 10 февраля 2011 года.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 октября составили 60,721 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 43,648 млрд. грн., обязательства – 43,879 млрд. грн., уставный капитал банка - 13,892 млрд. грн., собственный капитал – 16,842 млрд. грн.

Чистая прибыль «Ощадбанка» в январе-сентябре т.г. составила – 1,18 млрд. грн.

В первом полугодии 2009 года банк получил прибыль в 754 млн. грн., в 2008 году – 306 млн. грн.

100% акций банка принадлежат государству.