Игроки на биржах задумались о более фундаментальных факторах

Как только страх перед всеобщей финансовой катастрофой сменился надеждой на то, что все плохое позади, взоры инвесторов вновь обратились к рисковым активам.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщила начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Она отметила, что за 2-3 третий кватал т.г. украинский рынок акций существенно вырос. Благодаря росту мировых фондовых площадок ведущие украинские индикаторы - индекс Украинской биржи и ПФТС - с минимальных уровней, зафиксированных в марте текущего года, поднялись почти в три раза, напомнила аналитик.

По мнению Е.ЕВДОЧЕНКО, «в какой-то степени данный рост выглядит несколько неоправданным перспективами мировой экономики (в том числе украинской), и текущая фиксация прибыли на мировых фондовых площадках на фоне довольно неплохой корпоративной отчетности за третий квартал подтверждает тот факт, что игроки на биржах задумались о более фундаментальных экономических факторах, которые бы подтвердили окончание рецессии в США». Кроме того, считает аналитик, инвесторы обеспокоены тем, что в ближайшее время ФРС может предпринять шаги по ужесточению монетарной политики, что в свою очередь приведет к сокращению ликвидности на финансовых рынках и падению фондовых бирж.

С точки зрения Е.ЕВДОЧЕНКО, пока оживление в США только началось и остается слабым, поэтому ФРС немного повременит с повышением процентной ставки, что позволит несколько успокоить финансовые рынки. Соответственно, данный вопрос находится в центре внимания инвесторов и, возможно, в ближайшие недели руководители ФРС смогут озвучить условия, которые обозначат сроки ужесточение монетарной политики, прогнозирует аналитик.