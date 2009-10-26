Эксперт: потенциал роста украинских акций остается значительным

Теоретически потенциал роста курсовой стоимости акций украинских эмитентов в целом остается значительным.

Такое мнение высказала в интервью корреспонденту УНИАН начальник аналитического отдела компании «Проспект Инвестментс» Елена ЕВДОЧЕНКО.

Она подчеркнула, что «паника прошлого года привела к тому, что стоимость вполне качественных бумаг упала до абсурдно низких уровней».

По словам аналитика, некоторые достойные предприятия даже в настоящее время оцениваются рынком ниже стоимости чистых активов. Следовательно, курсовая стоимость акций таких предприятий рано или поздно вырастет, убеждена Е.ЕВДОЧЕНКО.

Сложно однозначно утверждать, куда двинутся фондовые площадки в ближайшие два месяца, но мы ожидаем, все-таки, увидеть новогоднее ралли (возможно, после коррекции, которая по сути уже назрела), считает аналитик.