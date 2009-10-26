Индекс ПФТС снизился на 1,03%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,03% – до 606,55 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 41 млн. 348 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,11% – до 1468,51 пункта. Общий объем торгов составил 19 млн. 395 тыс. грн.