Эксперт: тренд украинского фондового рынка изменился

Сегодняшние торги подтвердили, что тренд украинского фондового рынка изменился с восходящего на нисходящий.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, в понедельник торговая активность на ведущих отечественных биржах находилась на очень низком уровне. Лидером падения, в частности, в индексе УБ стали бумаги Енакиевского металлургического завода, потерявшие 3,1% по итогам дня, сообщил стратег.

К.ЛИТВИН прогнозирует, что завтра падение отечественного фондового рынка продолжится. Тем не менее, судя по низким объемам торгов, падение может не стать долгосрочным, считает он.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,03% – до 606,55 пункта. Общий объем торгов составил 41 млн. 348 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи сегодня упал на 1,11% – до 1468,51 пункта. Общий объем торгов составил 19 млн. 395 тыс. грн.