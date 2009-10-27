Фондовые рынки Европы закрылись спадом

Фондовые рынки Европы по итогам торгов в понедельник, 26 октября, продемонстрировали спад в пределах 0,97-1,71% на фоне опасений относительно состояния крупнейшей в Европе экономики Германии и резкого снижения стоимости акций ряда европейских банков в ходе торгов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,97% - до отметки 5191,74 пункта.

Германский DAX в понедельник понизился на 1,71%, достигнув 5642,16 пункта.

Французский индекс CAC по итогам торгов упал на 1,68% - до 3744,45пункта.

На настроения инвесторов, по мнению аналитиков, повлиял отчет международной компании Gesellschaft fuer Konsumforschung Group (GfK), согласно которому индекс потребительской активности Германии в октябре впервые за 12 месяцев продемонстрировал спад - до 4 пунктов с 4,2 в сентябре - на фоне увеличения цен на топливо и опасения роста безработицы.

FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - основной фондовый индекс Великобритании, рассчитывается по котировкам акций 100 британских компаний с максимальной рыночной капитализацией, взвешенных по рыночной капитализации.

CAC 40 (Cotation Assistee en Continu) - основной биржевой индекс Франции, рассчитывается как средневзвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний.

DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - основной фондовый индекс Германии, рассчитывается как индекс доходности акций 30 крупнейших компаний (по рыночной капитализации).