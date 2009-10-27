Инвесторы жаждут острых ощущений. Рынок так называемых мусорных облигаций, бумаг выпущенных компаниями с самыми низкими кредитными рейтингами, переживает бум в Европе, сообщает k2kapital пишет газета Financial Times.

По данным рейтингового агентства Fitch, инвестиции в такие компании, как Virgin Media и ITV, составили в общей сложности 20 млрд. евро в этом году, что гораздо больше прошлогоднего уровня в 7,5 млрд. евро.

Причиной повышенного интереса инвесторов на высокорисковые бумаги стали низкие доходы по другим инвестиционным направлениям на фоне рекордно низких процентных ставок. "Бросовые" бумаги способны принести инвесторам доход в 7-8% годовых по сравнению со средней доходностью более "традиционных" видов вложений в 3%, объясняет издание.

Тем не менее, другое рейтинговое агентство Standard & Poor`s предупреждает, что бегство инвесторов на рынок бросовых облигаций чревато неблагоприятными последствиями в условиях, когда мировая экономика находится на начальной стадии восстановления после самой глубокой рецессии со времен Великой Депрессии.