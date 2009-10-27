Ющенко подписал изменения к закону о ценных бумагах и фондовом рынке

15:10, 27 октября 2009
Фондовый рынок
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Принятый парламентом 11 июня

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке».

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла указанный закон 11 июня.

Законом предусмотрено внести изменения в Закон «О ценных бумагах и фондовом рынке» в части его дополнения нормами о порядке действий эмитента и инвесторов в случае признания эмиссии ценных бумаг недействительной или неутверждения эмитентом в установленные законодательством сроки отчета о результатах размещения ценных бумаг.

Кроме того, предусмотрено установить срок (60 дней), на протяжении которого должны быть утверждены результаты размещения ценных бумаг после завершения размещения ценных бумаг.

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