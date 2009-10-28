Кабмин пытается спасти КГОКОР

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании создал рабочую группу для предотвращения попыток отчуждения имущества Криворожского горно-обогательного комбината окисленных руд (КГОКОР).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК.

По словам министра, ранее ряд компаний заключили договоры, на основании которых у комбината возникла кредиторская задолженность.

«По инициативе кредиторов была начата процедура банкротства, и в ходе процесса банкротства делаются попытки отчуждения имущества, используя план санации и процессуальные возможности руководящего санацией», - сказал Н.ОНИЩУК.

По его словам, в созданную правительством группу входят представители Министерства юстиции, Министерства экономики, Фонда госимущества и МВД.

Эта группа занимается подготовкой соответствующих документов по противодействию отчуждения имущества комбината.

Справка УНИАН. В августе 2006 года правительство решило создать на базе КГОКОРа совместное предприятие в форме акционерного общества с государственной долей в уставном фонде не менее 50%+1 акция.

Тогда же предложения ЗАО “Смарт-Холдинг” (Украина) и ЗАО “Металлоинвест” (РФ), как потенциальных инвесторов завершения строительства КГОКОРа, были признаны наиболее оптимальными. 14 сентября 2007 года Фонд государственного имущества Украины принял решение о создании СП с “Украинской рудно-металлургической компанией” (УРМК, создана на паритетных началах “Газметаллом” (ранее «Металлоинвест») и “Смарт-Холдингом”). В октябре 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом №941/2007 запретил Фонду госимущества осуществлять какие-либо действия относительно госимущества КГОКОРа.

30 октября 2007 года президент Румынии Траян БЕСЕСКУ после встречи в Бухаресте с Президентом Украины заявил, что Румыния не заинтересована в достройке Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд и хочет вернуть около 1 млрд. долларов инвестиций, которые она вложила в этот комбинат.

1 ноября 2007 г. Президент Украины поручил создать рабочую группу, которая должна была подготовить предложения по достройке Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд.

Сметная стоимость строительства КГОКОРа, которое началось в 1985 году, составляет 2,4 млрд. долларов, из которых освоено 1,65 млрд. долл. Доля Украины - 56,4%, Румынии - 28%, остальное принадлежит Словакии. На данный момент строительная готовность комбината составляет 66%. Для завершения строительства и введения в эксплуатацию первой очереди комбината необходимо около 200 млн. долл.

Мощность предприятия - 10 млн. тонн окатышей, первого пускового комплекса - 6,6 млн. тонн.