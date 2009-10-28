Винницкий горсовет выплатил 157,8 тыс. грн. дохода

Винницкий городской совет выплатил 157,8 тыс. грн. дохода за девятый квартальный купонный период по облигациям серии D.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила начальник финансового управления Винницкого горсовета Наталья ЛУЦЕНКО.

Доход по облигациям выплачен через "Альфа-банк", являющийся лид-менеджером и платежным агентом выпуска, из расчета 10,55% годовых или 26,30 грн. на 1 облигацию номиналом 1 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Винницкий городской совет 1 августа 2007 года разместил через уполномоченный "Альфа-банк" муниципальные облигации серии D на 6 млн. грн. сроком обращения 884 дня (с 1 августа 2007 года по 31 декабря 2009 года включительно). Ставка доходности – 10,55% годовых.

Вырученные средства направлены на реконструкцию дорог Винницы.