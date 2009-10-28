Эксперт: ситуация на фондовом рынке меняется

Судя по всему, ситуация на фондовом рынке в настоящее время начинает меняться в сторону продолжительной коррекции.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН брокер торгового отдела ЗАО «Альтана Капитал» Евгений ПШЕНИЧКИН.

По его словам, «готовность к рискам на биржах заметно снизилась, зато все чаще звучат разговоры о фиксации прибыли». И такие настроения доминируют не только на наших площадках – это общемировая тенденция, подчеркнул брокер. Он отметил, что накануне в США, а затем в Азии и в Европе преобладали продажи, и лишь высокая ликвидность препятствовала более серьезным потерям.

Как сообщил брокер, сегодня с самого открытия отечественный фондовый рынок демонстрировал отрицательную динамику. По его информации, массивная волна продаж акций последовала буквально в первые часы торгов. К середине дня активность немного стихла, и цены консолидировались вблизи достигнутых значений, отметил брокер.

По словам Е.ПШЕНИЧКИНА, ближе к концу сессии продажи вновь активизировались – рынок просто обвалился. По многим бумагам наблюдались новые локальные минимумы, сообщил брокер. Он добавил, что ситуация на рынке в целом сложилась неблагоприятная, преобладает негативная тенденция.

Брокер отметил, что лидерами снижения сегодня стали предприятия металлургии, банковского сектора, машиностроения. По его словам, практически по всему спектру бумаг, не зависимо от уровня ликвидности, наблидалась негативная динамика. Лучше рынка, уже традиционно, выглядели бумаги «Дакор Веста» и сумского «Насосэнергомаша», сообщил Е.ПШЕНИЧКИН.

По прогнозам брокера, в дальнейшей перспективе негативная динамика на фондовом рынке, скорее всего, получит свое продолжение. Ближайшей целью для индекса Украинской биржи станет, вероятно, уровень 1200 пунктов, то есть возвращение к диапазону сентября, считает Е.ПШЕНИЧКИН. Этот коридор составляет 1150-1250 пунктов, напомнил он. В свою очередь, индекс ПФТС торгуется на отметке 585,88 пункта, и его следующей целью может стать диапазон 500-525 пунктов, прогнозирует брокер.