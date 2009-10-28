Украинский фондовый рынок рухнул

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 2% – до 585,88 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 147 млн. 555 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов упал на 4,10% – до 1373,88 пункта. Общий объем торгов составил 24 млн. 985 тыс. грн.