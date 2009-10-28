Украинский фондовый рынок рухнул
19:19, 28 октября 2009Фондовый рынок
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Падение индексов значительное
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 2% – до 585,88 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 147 млн. 555 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов упал на 4,10% – до 1373,88 пункта. Общий объем торгов составил 24 млн. 985 тыс. грн.
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