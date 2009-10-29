Падение на фондовом рынке Польши набирает обороты

Индекс двадцати самых крупных компаний Варшавского фондового рынка WIG20 в среду снизился на 2,44% - до 2273 пунктов после падения на 2,12% во вторник.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, начало недели главный индекс польского рынка начинал на уровне 2400 пунктов, до которого поднялся благодаря рекордному 6%-ному росту на прошлой неделе.

Индекс WIG (индекс всех компаний, акции которых котируются на рынке) упал на 2,09% - до 38330,01.

Обороты составили около 540 млн. долларов (по текущему курсу 2,9 злотого за доллар).

Эксперты объясняют падение началом коррекции на рынке после стабильного роста, наблюдающегося с конца февраля, когда WIG20 «отбился» от дна в 1338 пунктов.

Аналитики не исключают падения индекса «голубых фишек» Варшавского рынка ниже 2000 пунктов с возможными минимумами на уровне 1700-1800 пунктов.

На фоне падения фондового рынка подешевела польская национальная валюта с начала недели до 4,27 и 2,90 злотых к евро и доллару соответственно.

Справка УНИАН. Варшавская фондовая биржа за 7 месяцев текущего года стала лидером по капитализации в Центрально-Восточной Европе.

По данным Федерации европейских ценных бумаг, стоимость бумаг компаний, акции которых торгуются на варшавской площадке, на конец июля составила более 80 млрд. евро.

Оборот акций составил более 20 млрд. евро.