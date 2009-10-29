Индекс Nikkei упал до 3-недельного минимума

Фондовые торги в Японии 29 октября завершились снижением до самой низкой отметки за последние три недели - индекс Nikkei снизился на 183,95 пункта (-1,8%) и составил 9891,10 пункта, сообщает РБК.

Негативное влияние на рынок оказали сразу несколько факторов. Укрепление иены по отношению к доллару привело к падению котировок японских компаний-экспортеров, которые в значительной степени ориентированы на американский рынок. Кроме того, не добавили позитива инвесторам макроэкономические новости из США, не оправдавшие прогнозы аналитиков, а также снижение ведущих американских индексов.