Прецедент с ОПЗ может повлиять на приватизацию в Украине

Прецедент с продажей Одесского припортового завода (ОПЗ) может серьезно повлиять на приватизационные процессы в Украине.

Такое мнение УНИАН высказал начальник аналитического отдела ООО «Украинский фондовый центр» Владимир ЛАНДА.

«Прецедент, когда стартовая цена завода на конкурсе устанавливается государством на уровне 4 млрд. грн., а затем итоговая цена в 5 млрд. грн. признается недостаточной, безусловно, будет иметь существенное негативное влияние не только на судьбу ОПЗ, но и на все приватизационные процессы в Украине, поскольку инвесторы вынуждены будут закладывать в свои формулы расчета справедливой стоимости активов риски непредсказуемых решений со стороны государства», - отметил В.ЛАНДА.

По его словам, с учетом вероятных судебных исков от госорганов и участников конкурса, а также невозвращения залога его участникам в определенный нормативными актами срок, «могут возникнуть проблемы даже с реализацией пакета за те же 5 млрд. грн., которые еще недавно были провозглашены слишком низкой ценой за этот актив».

В.ЛАНДА также отметил, что цена в 5 млрд. грн., которая предлагалась за Одесский припортовый завод, является достаточной суммой за этот актив в условиях негативных ожиданий по стоимости импортного газа для украинской промышленности. В то же время, по его словам, «не стоит пророчить отечественным химикам апокалиптические сценарии уже в ближайшие кварталы, поскольку формула, по которой рассчитывается цена на российский газ, предусматривает определенный часовой лаг, который гарантирует приемлемые ценовые уровни в ближайшие расчетные периоды».

Как сообщал УНИАН, 29 сентября ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО «Одесский припортовый завод» (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн.

Однако комиссия Фонда госимущества Украины по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации ОПЗ в связи с тем, что он был продан по заниженной цене.

Комментируя решение комиссии, исполняющий обязанности главы ФГИУ Дмитрий ПАРФЕНЕНКО заявил, что считает адекватной ценой приватизации завода 8-9 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.