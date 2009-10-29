Фондовые торги в Европе открылись снижением индексов

Фондовые торги в Европе открылись 29 октября снижением ведущих индексов. Неутешительные результаты квартальной отчетности многих европейских кампаний, опубликованные сегодня, привели к общему снижению котировок в ряде секторов, включая банковский и энергетический, где лидерами падения стали нефтяная компания Royal Dutch Shell и германский банк Deutsche Bank.

В энергетическом секторе сегодня наблюдается падение котировок компаний на фоне показателей квартальной отчетности. Акции британско-нидерланской компании Royal Dutch Shell подешевели в первые часы торгов на 3,11%, что стало причиной опубликованного сегодня отчета за III квартал, согласно которому чистая прибыль нефтяной компании за отчетный период сократилась на 61% - до 3,29 млрд долл., а доналоговая прибыль упала на 70% по сравнению с прошлым годом, составив 4,7 млрд долл. Акции остальных компаний энергетического сектора также торгуются в красном секторе, - котировки британских BG Group и BP, а также французской Total опустились на величину от 1% до 1,8%.

Для шведско-швейцарской инженерной компании ABB Ltd. первые часы торгов также не принесли роста котировок, несмотря на показатели квартальной отчетности, опубликованные сегодня, исходя из которых чистая прибыль компании выросла на 12% - до 1,03 млрд долл по сравнению с прошлым годом. Тем не менее ABB весьма осторожна в своих прогнозах на оставшуюся часть текущего года и на следующий год. Кроме того, объем заказов компании в III квартале сократился на 21% и в результате ее акции в первые часы торгов подешевели на 4,35%.

В банковском секторе сегодня наблюдается падение котировок германского Deutsche Bank (-2,44%) на фоне показателей квартальной отчетности, согласно которым чистая прибыль банка в III квартале выросла до 1,39 млрд евро по сравнению с 414 млн евро годом ранее, однако выручка упала на 55,8% - до 5,96 млрд евро.

Тем не менее акции ряда банков подорожали в первые часы сегодняшней торговой сессии. Лидером среди них стала британская банковская группа Lloyds (+5,19%), после того как министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг одобрил намерения банка протестировать свои планы по увеличению капитала и официально назначить андеррайтеров. Также наблюдается рост котировок британского HSBC (+1%) и французских BNP Paribas (+1,75%) и Societe Generale (+1,93%).

Неутешительными результатами для инвесторов стал отчет германского автомобильного концерна Volkswagen AG, чистая прибыль которого за 9 месяцев сократилась на 82,5% - до 655 млн евро по сравнению с 3,73 млрд евро в прошлом году, а операционная прибыль упала на 69,1% - до 1,52 млрд евро по сравнению с прошлогодним показателем, зафиксированным на уровне 4,92 млрд евро. Рынок отреагировал на эти новости снижением котировок Volkswagen на 5,63%. Также упали котировки еще одного немецкого машиностроительного концерна MAN (-4,96%) в результате полученных сегодня данных квартальной отчетности компании, исходя из которых чистая прибыль MAN по итогам III квартала упала в 50 раз по сравнению с прошлым годом - до 6 млн евро, а операционная прибыль за отчетный период сократилась на 68,2% - до 134 млн евро по сравнению с 422 млн евро в прошлом году.

По состоянию на 12:30 мск индекс FTSE 100 упал на 3,69 пункта (-0,07%) - до 5076,73 пункта, немецкий DAX снизился на 1,97 пункта (-0,04%) - до 5494,30 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,12 пункта (-0,00%) - до 3663,90 пункта, а швейцарский SMI упал на 27,02 пункта (-0,43%) - до 6252,92 пункта, передает РБК.