В Крыму объем заключенных на биржах сделок составил 32,5 млн. грн.

В Крыму за 9 месяцев т.г. объем заключенных на биржах сделок составил 32,5 млн. грн. (16,2% от предложений по продаже). Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в Крыму в январе-сентябре т.г. на биржах проведено около 600 торгов, на которых предложено на продажу товаров и услуг на сумму 201,0 млн. грн. Пакет акций, предложенный в этом периоде на продажу, остается инвестиционно-непривлекательным для рынка. По ценным бумагам не было заключено ни одной сделки.

За 9 месяцев 2009 года существенно изменилась структура заключенных сделок. Теперь основным товаром, составляющим 80% от общего объема заключенных сделок, на биржах Крыма является сельскохозяйственная продукция, а именно зерновые культуры. По этой товарной группе объем заключенных сделок, по сравнению с 9 месяцами 2008 года, вырос в 2 раза и составил 25,6 млн. грн.

Сделки на биржах Крыма за 9 месяцев т.г. были заключены, в основном, на спотовых условиях, то есть с немедленной оплатой (77% от всех заключенных сделок). На форвардной основе заключены сделки на сельскохозяйственную продукцию на сумму 7410,2 тыс. грн. Этот товар будет поставлен организации-покупателю в установленный договором срок в будущем.

По состоянию на 1 октября 2009 года, на территории Автономной Республики Крым из 21 зарегистрированной биржи фактически действовало только 10: товарных - 5, товарно-сырьевых - 2, а также универсальная и валютная. Кроме того, на территории автономии осуществляет свою деятельность Крымский филиал Украинской фондовой биржи.