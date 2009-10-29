Мировые фондовые рынки ускорили падение

Мировые фондовые рынки в настоящее время ускорили падение на негативном новостном фоне, отметил в комментарии УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, на мировых фондовых рынках в среду, 28 октября, наблюдалась определенно негативная динамика, и ключевые индексы упали приблизительно на 2%. Причинами падения стали негативные макро-данные и квартальные отчеты, а также техническое прохождение долгосрочного восходящего тренда S&P 500, сообщил стратег.

Как считает К.ЛИТВИН, трейдеров в целом стала беспокоить изменившаяся динамика макропоказателей. Так, федеральные резервные банки Далласа и Ричмонда на этой неделе заявили о неожиданном снижении производственной активности в октябре, индекс потребительских настроений также неожиданно упал до 47 пунктов на волнениях потребителей о состоянии рынка труда, отметил стратег. По его словам, ухудшение динамики потребительских настроений не сулит ничего хорошего сезону новогодних продаж, который начинается уже через месяц.

Стратег сообщил, что индекс S&P 500 пробил вниз долгосрочную линию восходящего тренда. Вполне возможно, что это и станет началом долгожданной коррекции, считает он.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам вчерашних торгов упал на 2% – до 585,88 пункта. Общий объем торгов составил 147 млн. 555 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 4,10% – до 1373,88 пункта. Общий объем торгов составил 24 млн. 985 тыс. грн.