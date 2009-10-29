Американский рынок акций открылся ростом котировок после выхода ряда макроэкономических данных, в первую очередь, предварительной оценки ВВП США в третьем квартале, оказавшейся выше ожиданий аналитиков, сообщает Рейтер.

К 16.33 МСК Dow Jones вырос на 0,75 процента до 9.836,07 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 поднялся на 0,82 процента до 1.051,23 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 1,04 процента до 2.080,96 пункта.

ВВП США в третьем квартале 2009 года вырос, согласно первой предварительной оценке, на 3,5 процента к аналогичному периоду 2008 года, сообщило министерство торговли. Аналитики, в среднем, прогнозировали, что ВВП США вырастет на 3,3 процента.

Число обращений за пособием по безработице в США за минувшую неделю снизилось до 530.000, тогда как аналитики, основываясь на предварительных данных, прогнозировали падение до 521.000.

Из иностранных компаний в четверг отчитались нефтяные гиганты Royal Dutch Shell Plc и Eni SpA, отметившие медленное восстановление спроса на "черное золото".

После закрытия вчерашних торгов квартальный отчет опубликовал производитель ПО для бизнеса Symantec Corp. Он обрадовал инвесторов, и акции компании до открытия торгов выросли на 6,7 процента.