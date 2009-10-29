Индекс ПФТС повысился на 0,35%, Украинской биржи - на 4,18%
17:55, 29 октября 2009Фондовый рынок
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Итоги торгов
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,35% – до 587,90 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 144 млн. 571 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 4,18% – до 1431,33 пункта. Общий объем торгов составил 35 млн. 373 тыс. грн.
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