Индекс ПФТС повысился на 0,35%, Украинской биржи - на 4,18%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,35% – до 587,90 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 144 млн. 571 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 4,18% – до 1431,33 пункта. Общий объем торгов составил 35 млн. 373 тыс. грн.