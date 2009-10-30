Эксперт: ситуации в экономике США улучшается

Статистика свидетельствует о реальном улучшении ситуации в экономике США, что способствует очередной волне покупок украинских ценных бумаг, существенно подешевевших с конца прошлой недели.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал старший брокер ЗАО «Альтана Капитал» Алексей РЕПИН.

Он напомнил, что торги на украинском фондовом рынке вчера открылись существенным снижением ведущих индикаторов на негативном внешнем фоне, сформированном нисходящей динамикой мировых индексов, а также мировых цен на нефть. Однако от уровня 1305 пункта по индексу Украинской биржи началось восстановление котировок, чему способствовала положительная динамика фьючерсов на американские индексы и ожидание позитивных данных по ВВП США за третий квартал, сообщил брокер.

Как подчеркнул Алексей РЕПИН, вышедшая статистика по ВВП не подвела игроков, сделавших ставку на оптимистичные прогнозы. Основной показатель крупнейшей в мире экономики впервые за год вырос, причем повышение в годовом исчислении превзошло прогнозы аналитиков – 3,5% (против 3,2%), отметил брокер. Он сообщил, что оптимистичные ожидания и их подтверждение вчера помогли поднять индекс Украинской биржи сразу на 4% и закрепить его до окончания торгов на положительной территории.

По словам брокера, следующим важным событием для мировых фондовых рынков станет заседание 4 ноября ФРС США и заявления со стороны ее представителей. Это несомненно поможет пролить свет на дальнейшую перспективу развития ситуации с выходом экономики страны из кризиса, считает он.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи повысился на 4,18% – до 1431,33 пункта. Общий объем торгов составил 35 млн. 373 тыс. грн.

Индекс ПФТС по итогам вчерашних торгов вырос на 0,35% – до 587,90 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 144 млн. 571 тыс. грн.