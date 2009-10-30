Эксперт: статистика из США вызвала бурный рост фондовых рынков

Мировые фондовые рынки вчера закрылись бурным ростом на фоне отличной макростатистики, вышедшей в США.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, в четверг рынок начал расти еще на ожидании позитивных данных по ВВП США за третий квартал т.г. Опубликованная статистика показала рост на 3,5%, в то время как рынок ожидал прироста на 3,2%, напомнил стратег.

Как отметил Константин ЛИТВИН, помимо отличных данных по ВВП, участников рынка порадовали также и цифры по потребительским расходам в США, которые выросли на 3,4% в третьем квартале, в то время как во втором квартале они упали на 0,9%. Во многом это улучшение обусловлено тем, что государственные стимулирующие программы вызвали рост потребления, особенно на рынке автомобилей, сообщил стратег. Он добавил, что росту потребления также помог отложенный спрос с предыдущих трех кварталов, когда потребительская активность замерла.

По мнению стратега, “учитывая тот факт, что фондовые рынки находились в перепроданном состоянии после четырех дней падения подряд, любой позитивный катализатор вызвал бы ралли, апринимая во внимание, что этими катализаторами стали ВВП и потребительские расходы, не удивительно, что ралли превысило 2%”.