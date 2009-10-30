ГКЦБФР зарегистрировала допэмиссию "Правэкс-Банка"

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) зарегистрировала дополнительную эмиссию АКБ "Правэкс-Банк" на 570 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГКЦБФР.

Согласно сообщению, допэмиссия была зарегистрирована ГКЦБФР в октябре текущего года.

Как сообщал УНИАН, банк Intesa Sanpaolo S.p.A (Италия), являющийся единственным акционером АКБ "Правэкс-Банк", решил увеличить уставный капитал своей "дочки" на 57,5%, или 570 млн. грн., – до 1,562 млрд. грн.

Уставный фонд банка будет увеличен путем дополнительной эмиссии 570 123 450 штук простых именных акций номиналом 1 грн. Акции допэмиссии будут размещаться закрытым (приватным) способом в период с 19 октября по 2 ноября 2009 года.

Цель допэмиссии – расширение банковских операций и уменьшение необходимости внешнего финансирования.

Справка УНИАН. АКБ "Правэкс-Банк" создан в 1992 году, на сегодня входит в группу крупных банков Украины.

В первом квартале 2009 года банк получил убыток в сумме 41,726 млн. грн., чистая прибыль банка по итогам 2008 года составила 443 тыс. грн.

Intesa Sanpaolo владеет 100% акций "Правэкс-Банка".