На фондовых рынках США произошел мощный спад

Мощный спад зафиксирован в пятницу на американских фондовых рынках. По окончании торгов на Нью-йоркской фондовой бирже индекс Доу-Джонса - ведущий показатель деловой активности в США - снизился на 249,85 пункта /2,51 проц/ до отметки 9.712,73 пункта, сообщает ИТАР-ТАСС. Самое заметное снижение продемонстрировали котировки акций банков, а также энергетических и сырьевых компаний.

По оценке аналитиков, спад на фондовых рынках вызвал новый виток неуверенности инвесторов относительно темпов выхода национальной экономики из кризиса. Их пессимизм связан, в частности, с распространенным в пятницу министерством труда США данным, согласно которым в сентябре этого года объем потребительских расходов сократился на 0,5 проц, что стало самым значительным снижением этого показателя за последние 9 месяцев.

Индекс Доу-Джонса 29 октября вырос на 200 пунктов после объявления министерства торговли о том, что рост ВВП страны в 3-м квартале текущего года составил 3,5 проц, превзойдя прогнозы аналитиков. Однако, вскоре эксперты пришли к выводу, что этих показателей удалось добиться во многом за счет различных государственных программ экономической помощи. Поэтому с уверенностью говорить о том, что работоспособность экономической системы восстановлена в полном объеме, пока, видимо, преждевременно.

Наряду с индексом Доу-Джонса резко вниз пошли и другие ведущие фондовые индикаторы. Индекс "Стандард энд Пурз-500" упал на 29,92 пункта /2,8 проц/ до 1.036,19 пункта, композитный индекс электронной биржи НАСДАК снизился на 54,44 пункта /2,5 проц/ до отметки 2.045,11 пункта.