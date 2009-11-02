На бирже в Токио индекс Никкэй рухнул на 2,3%

Индекс Никкэй, отражающий курсы акций 225 ведущих компаний Японии, упал сегодня на Токийской фондовой бирже на 2,3 проц под влиянием резкого роста курса иены и значительного снижения в пятницу котировок в Нью-Йорке. Как сообщает ИТАР-ТАСС, к моменту завершения операций он вышел на уровень 9802,95 пункта, опустившись таким образом ниже психологически важной для инвесторов 10-тысячной отметки.

Более 14 пунктов потерял и индекс ТОПИКС, который фиксирует курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи. На главном электронном табло биржи он остановился на уровне 880,54 пункта.

Главным фактором падения стали итоги торгов в Нью-Йорке, где важнейший показатель деловой активности в стране - индекс Доу-Джонса - рухнул в пятницу на 2,51 проц.