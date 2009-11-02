Фондовый рынок РФ открылся снижением

Фондовый рынок РФ начал торговую сессию понедельника в отрицательной области, однако вскоре индекс ММВБ вышел в плюс, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные биржи ММВБ.

На открытии индекс ММВБ опустился на 0,53% к отметке 1230,67 пункта. Отрицательное открытие торгов было обусловлено внешним негативом. В минувшую пятницу ведущие индексы США закрылись существенным понижением, и негативные настроения прошедшей недели перешли на азиатские площадки, которые в настоящий момент демонстрируют существенное снижение. Однако положительная динамика фьючерсов на открытие торгов в США и отскок на рынке нефти поддерживает котировки российских акций. По итогам двадцати минут торгов в понедельник индекс ММВБ подрос на 0,02% - до 1237,47 пункта. Индекс РТС укрепился к этому времени на 0,65% - до 1339,74 пункта.