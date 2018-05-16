Перспективы мировой экономики пока туманны

Мировые рынки

По итогам прошедшей недели американский фондовый индекс S&P 500 упал на 4.02%, общеевропейский индекс DJ Euro Stoxx 50 – на 4.94%, азиатский S&P Asia 50 просел на 3.38%, китайский Shanghai Composite упал на 3.6%. При этом российский ММВБ рухнул на 9.37%!

Неделя для американских бирж оказалась настоящим сражением «быков» и «медведей», с преобладанием последних. Сильная корпоративная отчетность и данные о росте ВВП США на 3.5% (квартал к кварталу) не позволили рынкам провалиться вертикально вниз, однако в целом макростатистика выглядит слабо.

В среду волна пессимизма прошла по мировым рынкам после данных о слабом росте заказов на товары длительного пользования в США в сентябре на 1% (ожидали +1.5%), а также о падении продаж на первичном рынке жилья за аналогичный период на 27 тысяч. Слабость данных с первичного рынка недвижимости связанна со скорым окончанием госпрограммы жилищного стимулирования. Но весь негатив был перечеркнут уже на следующий день – прирост ВВП США составил 3.5% (квартал к кварталу), при этом отмечен рост личного потребления граждан на 3.4% (ожидали +3.1%).

Однако дальнейшие перспективы весьма неопределенные. Из 3.5% роста ВВП в III квартале около 1.7% составляет вклад продаж автомобилей, раздутых программой "деньги за драндулеты"; свыше 0.5% принесли стимулированные налоговым послаблением продажи жилья; ещё 0.9% приходится на замедление сокращения запасов и 0.5% ‐ на прямые госзакупки. Окончание стимулирующих программ ставит под сомнение возможный стремительный рост ВВП США.

Американский доллар тем временем укрепляется, на фоне снижения у инвесторов аппетита к риску. Рост доллара на прошлой недели также произошел после размещения казначейских облигаций на рекордную сумму 23 млрд. долларов на прошлой неделе – итоги превзошли все ожидания: выпуски привлекли огромный спрос, в том числе со стороны иностранных покупателей – и Казначейство сумело разместить бумаги под очень неплохие проценты, развеяв опасения насчёт финансирования бюджетного дефицита в США.

В ближайшей перспективе, мы ожидаем укрепление доллара, поскольку в следующий вторник пройдет заседание комитета по открытым рынкам ФРС США, на котором будет принято решении относительно процентной ставки (прогнозируем, что не изменят), а также будут даны комментарии по денежно‐кредитной политики ФРС – до этого момента инвесторы не будут особо рисковать.

Корпоративные отчетности по‐прежнему в основном лучше ожиданий. Motorola показала мини‐профит, но разочаровала выручкой (упавшей почти на 30%); Verizon и General Dynamics – прибыли упали на 10%, а продажи на столько же выросли. Очень плохи дела Eastman Kodak – убыток в 111 млн. за квартал, выручка сократилась на 26% и мрачные прогнозы на финансовый год в целом. Чистый доход Exxon Mobil и ConocoPhillips упал не в 3.0‐3.5 раза, снижение выручки сопоставимо – ведь оно пропорционально падению цен нефти. Прибыль Internation Прибыль International Paper чуть подросла, а продажи упали на 13%. Procter & Gamble и Colgate‐Palmolive – в целом на уровне ожиданий.

Украинский рынок

Вторую неделю подряд украинские биржи демонстрирую падение вслед за мировыми площадками. По итогам прошедшей неделе индекс «Украинской биржи» упал на 4.57% до 1417.06 пунктов (объем торгов 136.6 млн. грн), ПФТС – на 3.43% до 591.82 пунктов. Основным драйвером падения стала негативная внешняя конъюнктура.

Продолжают появляться финансовые результаты украинских компаний за III квартал 2009 года. Отметился «Укртелеком» (-2.04%, 0.48 грн. за акцию), который получил чистый убыток всего 70.7 млн. грн., что в три раза меньше чем за аналогичный период 2008 года. Напомним, что во втором квартале госоператор получил чистую прибыль в размере 57,5 млн. грн. Основной причиной убытка стала выплата кредита в размере около 120 млн. грн. (во втором квартале выплаты не производились). В целом финансовые результаты «Укртелекома» значительно улучшились, и в четвертом квартале мы ожидаем, что компания сможет вновь показать прибыль.

В основном предприятия констатируют получение убытка по итогам девяти месяцев работы. Только "Турбоатом" смог с начала года заработать 85 млн. грн.

Банк «Форум» (-4.58%) не смог принять решение об увеличение уставного капитала банка на своем внеочередном собрании акционеров. В основе этого, по-прежнему, лежит конфликт между мажоритарным акционером – Commerzbank и миноритарием - бизнесменом Леонидом Юрушевым.

Тем временем выполнение государственного бюджета в 2009 году встречает на своем пути все новые припятствия (не говоря уже о бюджете 2010). Во-первых, 27 октября на аукционе по продаже ОВГЗ максимальная доходность 6-месячных гособлигаций достигла исторического максимума – 29.5%. К такому шагу правительство вынуждает низкие остатки на счетах в Казначействе, а также необходимость на этой недели погасить ранее выпущенные облигации на более чем 1 млрд. грн.

Во-вторых, Президент Виктор Ющенко не ветировал Закон "Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы". Напомним, что одним из основных условий выдачи четвертого транша МВФ было ветирование данного закона. Мы считаем, что данные события способны негативно повлиять на динамику отечественного фондового рынка и создадут давление на национальную валюту. Особенно остро данную проблему могут ощутить на себе банковские учреждения. Кабинета Министров Украины нашел следующий выход – они не будут выполнять норму закона, поскольку в бюджете-2009 и проекте бюджета-2010 данных поправок нет.

Станислав Зеленецкий, инвестиционная группа «АРТ-Капитал» (для УНИАН)