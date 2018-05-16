Перспективы мировой экономики пока туманны
Весь негатив перечеркнут оптимистичными данными по ВВП США. Однако дальнейшие перспективы весьма неопределенные. Окончание стимулирующих программ ставит под сомнение стремительный рост промышленности США...
Мировые рынки
По итогам прошедшей недели американский фондовый индекс S&P 500 упал на 4.02%, общеевропейский индекс DJ Euro Stoxx 50 – на 4.94%, азиатский S&P Asia 50 просел на 3.38%, китайский Shanghai Composite упал на 3.6%. При этом российский ММВБ рухнул на 9.37%!
Неделя для американских бирж оказалась настоящим сражением «быков» и «медведей», с преобладанием последних. Сильная корпоративная отчетность и данные о росте ВВП США на 3.5% (квартал к кварталу) не позволили рынкам провалиться вертикально вниз, однако в целом макростатистика выглядит слабо.
В среду волна пессимизма прошла по мировым рынкам после данных о слабом росте заказов на товары длительного пользования в США в сентябре на 1% (ожидали +1.5%), а также о падении продаж на первичном рынке жилья за аналогичный период на 27 тысяч. Слабость данных с первичного рынка недвижимости связанна со скорым окончанием госпрограммы жилищного стимулирования. Но весь негатив был перечеркнут уже на следующий день – прирост ВВП США составил 3.5% (квартал к кварталу), при этом отмечен рост личного потребления граждан на 3.4% (ожидали +3.1%).
Однако дальнейшие перспективы весьма неопределенные. Из 3.5% роста ВВП в III квартале около 1.7% составляет вклад продаж автомобилей, раздутых программой "деньги за драндулеты"; свыше 0.5% принесли стимулированные налоговым послаблением продажи жилья; ещё 0.9% приходится на замедление сокращения запасов и 0.5% ‐ на прямые госзакупки. Окончание стимулирующих программ ставит под сомнение возможный стремительный рост ВВП США.
Американский доллар тем временем укрепляется, на фоне снижения у инвесторов аппетита к риску. Рост доллара на прошлой недели также произошел после размещения казначейских облигаций на рекордную сумму 23 млрд. долларов на прошлой неделе – итоги превзошли все ожидания: выпуски привлекли огромный спрос, в том числе со стороны иностранных покупателей – и Казначейство сумело разместить бумаги под очень неплохие проценты, развеяв опасения насчёт финансирования бюджетного дефицита в США.
В ближайшей перспективе, мы ожидаем укрепление доллара, поскольку в следующий вторник пройдет заседание комитета по открытым рынкам ФРС США, на котором будет принято решении относительно процентной ставки (прогнозируем, что не изменят), а также будут даны комментарии по денежно‐кредитной политики ФРС – до этого момента инвесторы не будут особо рисковать.
Корпоративные отчетности по‐прежнему в основном лучше ожиданий. Motorola показала мини‐профит, но разочаровала выручкой (упавшей почти на 30%); Verizon и General Dynamics – прибыли упали на 10%, а продажи на столько же выросли. Очень плохи дела Eastman Kodak – убыток в 111 млн. за квартал, выручка сократилась на 26% и мрачные прогнозы на финансовый год в целом. Чистый доход Exxon Mobil и ConocoPhillips упал не в 3.0‐3.5 раза, снижение выручки сопоставимо – ведь оно пропорционально падению цен нефти. Прибыль Internation Прибыль International Paper чуть подросла, а продажи упали на 13%. Procter & Gamble и Colgate‐Palmolive – в целом на уровне ожиданий.
Украинский рынок
Вторую неделю подряд украинские биржи демонстрирую падение вслед за мировыми площадками. По итогам прошедшей неделе индекс «Украинской биржи» упал на 4.57% до 1417.06 пунктов (объем торгов 136.6 млн. грн), ПФТС – на 3.43% до 591.82 пунктов. Основным драйвером падения стала негативная внешняя конъюнктура.
Продолжают появляться финансовые результаты украинских компаний за III квартал 2009 года. Отметился «Укртелеком» (-2.04%, 0.48 грн. за акцию), который получил чистый убыток всего 70.7 млн. грн., что в три раза меньше чем за аналогичный период 2008 года. Напомним, что во втором квартале госоператор получил чистую прибыль в размере 57,5 млн. грн. Основной причиной убытка стала выплата кредита в размере около 120 млн. грн. (во втором квартале выплаты не производились). В целом финансовые результаты «Укртелекома» значительно улучшились, и в четвертом квартале мы ожидаем, что компания сможет вновь показать прибыль.
В основном предприятия констатируют получение убытка по итогам девяти месяцев работы. Только "Турбоатом" смог с начала года заработать 85 млн. грн.
Банк «Форум» (-4.58%) не смог принять решение об увеличение уставного капитала банка на своем внеочередном собрании акционеров. В основе этого, по-прежнему, лежит конфликт между мажоритарным акционером – Commerzbank и миноритарием - бизнесменом Леонидом Юрушевым.
Тем временем выполнение государственного бюджета в 2009 году встречает на своем пути все новые припятствия (не говоря уже о бюджете 2010). Во-первых, 27 октября на аукционе по продаже ОВГЗ максимальная доходность 6-месячных гособлигаций достигла исторического максимума – 29.5%. К такому шагу правительство вынуждает низкие остатки на счетах в Казначействе, а также необходимость на этой недели погасить ранее выпущенные облигации на более чем 1 млрд. грн.
Во-вторых, Президент Виктор Ющенко не ветировал Закон "Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы". Напомним, что одним из основных условий выдачи четвертого транша МВФ было ветирование данного закона. Мы считаем, что данные события способны негативно повлиять на динамику отечественного фондового рынка и создадут давление на национальную валюту. Особенно остро данную проблему могут ощутить на себе банковские учреждения. Кабинета Министров Украины нашел следующий выход – они не будут выполнять норму закона, поскольку в бюджете-2009 и проекте бюджета-2010 данных поправок нет.
Станислав Зеленецкий, инвестиционная группа «АРТ-Капитал» (для УНИАН)