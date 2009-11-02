Эксперт: грипп может привести к спаду инвестактивности

В случае увеличения показателей заболеваемости и распространения эпидемии на новые территории неминуем общий спад инвестиционной активности в стране.

Об этом УНИАН сообщил начальник аналитического отдела ООО "Украинский фондовый центр" Владимир ЛАНДА.

В то же время, по мнению эксперта, в ближайшие дни эпидемия гриппа не будет иметь решающего влияния на фондовый рынок Украины. «Мгновенная реакция рынка – признак информационно-эффективных рынков, к которым вряд ли можно отнести Украину», – сказал В.ЛАНДА.

Он также отметил, что эпидемия, как показывает опыт развитых стран, может быть поводом для роста акций фармацевтических компаний и для падения стоимости акций заведений общественного питания, сетей потребительских магазинов и т.п. «Однако бумаги таких эмитентов практически отсутствуют на украинском фондовом рынке, а те, которые вращаются на биржах, обычно имеют крайне низкие показатели ликвидности», – добавил В.ЛАНДА.