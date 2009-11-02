План приватизации выполнен всего лишь на 8,9%

Фонд государственного имущества Украины с начала года (на 30 октября т.г.) перечислил в Госбюджет 759 млн. грн. от приватизации, что составляет 8,9% от запланированных в этом году поступлений от приватизации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Поступления от аренды по итогам января–октября т.г. составили 555,8 млн. грн. (практически 100% годового плана), за этот же период перечислено 401 млн. грн. дивидендов (135%).

Справка УНИАН. В Государственном бюджете Украины на 2009 год поступления от приватизации предусмотрены в размере 8 млрд. 501 млн. грн., от аренды – 555,5 млн. грн., дивиденды – 297,8 млн. грн.