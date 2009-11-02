Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,61%
19:12, 02 ноября 2009Фондовый рынок
0
Украинской биржи - на 0,07%
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,61% – до 588,20 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 4 млн. 608 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,07% – до 1416,01 пункта. Общий объем торгов составил 15 млн. 581 тыс. грн.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter