Индекс ПФТС сегодня снизился на 0,61%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,61% – до 588,20 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 4 млн. 608 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 0,07% – до 1416,01 пункта. Общий объем торгов составил 15 млн. 581 тыс. грн.