На «Украинской бирже» объем торгов вырос

Общий объем торгов ценными бумагами на «Украинской бирже» в октябре 2009 года составил 796 млн. 121 тыс. грн., что на 65% больше, чем в прошлом месяце.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе биржи.

Согласно сообщению, количество сделок, заключенных на бирже на протяжении октября, увеличилось на 46% и составило 28 994 сделки.

По информации пресс-службы, в октябре т.г. индекс украинских акций, рассчитываемый «Украинской биржей», повысился на 3,56% – с 1368,31 до 1417,06 пункта.

В октябре объем торгов акциями составил 752 млн. 641 тыс. грн., что на 56% больше, чем в прошлом месяце. Количество сделок с акциями, заключенных на бирже в течение октября, увеличилось на 46% и составило 28 982 сделки.

Лидерами оборота в октябре стали акции «Укрнафты», объем торгов которых составил 132 млн. 916 тыс. грн. На втором месте Енакиевский металлургический завод – 64 млн. 801 тыс. грн., далее следует «Азовсталь» – 59 млн. грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 18,76%, 9,15% и 8,33% соответственно.