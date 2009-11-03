Капитализация ПФТС снизилась

Капитализация биржевого списка ПФТС по итогам октября текущего года снизилась на 6,1% – с 246,2 млрд. грн. до 231,1 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

По информации пресс-службы, общий объем торгов на фондовой бирже в октябре 2009 года составил 2,05 млрд. грн., что в два раза больше объемов торгов в прошлом месяце.

Индекс акций ПФТС в течение месяца увеличился на 6,96% – с 553,29 до 591,82 пункта.

Общий объем торгов корпоративными облигациями на ПФТС в октябре т.г. составил 456 млн. грн., ОВГЗ – 1 млрд. 371 млн. грн., акциями – 183 млн. грн., ценными бумагами ИСИ – 41 млн. грн.