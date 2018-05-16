Одесский припортовый – цена все меньше, проблем все больше…

Ситуация с Одесским припортовым заводом продолжает оставаться в центре внимания общественности. Всплывают новые подробности продажи предприятия, а также активизируются разговоры о возможных последствиях разгоревшегося вокруг ОПЗ скандала.

Следует отметить, что на фоне восстановления мировой экономики актуальным становится вопрос повышения цены на энергоносители, в частности на поставляемый в Украину российский природный газ, который занимает основную статью в себестоимости продукции ОПЗ - удобрении. В частности, по оценке ряда аналитиков, в первом квартале 2010 года цена газа для украинских предприятий может достигнуть 379 долларов за 1 тыс. куб. м с прогнозируемым последующим подорожанием до 400 долларов во 2-4 кварталах.

Да и с самими удобрениями не все просто. Так, в своих аналитических отчетах Организация по вопросам сельского хозяйства и продовольствия при ООН и Международная федерация производителей удобрений предупреждают о дальнейшем ухудшение конъюнктуры рынка этой продукции.

В связи с этим, абсолютно логичным является вопрос, как все эти негативные факторы отразятся на стоимости ОПЗ, какой будет его реальная цена?

По оценке аналитика инвестиционной компании Dragon Capital Тамары Левченко, реальная стоимость Одесского припортового завода на сегодня составляет 250 - 300 млн. долл. По ее мнению, еще в прошлом году цена предприятия могла составить до 1 млрд. долл. в связи с рекордными мировыми ценами на удобрения. Однако, по словам Т.Левченко, уже в этом году цена на удобрения упала в 3–4 раза. К тому же, в соответствии с условиями конкурса по продаже ОПЗ, тарифообразующая политика по перегрузке аммиака оставалась в ведении государства, а не новых собственников предприятия.

В связи с этим, по словам аналитика, заявления должностных лиц о возможности продажи в этом году ОПЗ по цене на уровне 1 млрд. долл. можно расценивать скорее «как пожелания, а не как реальную оценку».

В будущем Т.Левченко не исключила возможный рост стоимости предприятия в связи с повышением цены на удобрения, средняя на которые, по оценке аналитика, в 2010 году может вырасти на 10%. В то же время, по ее словам, основное влияние на стоимость Одесского припортового завода будет оказывать цена поставляемого газа. По мнению Т.Левченко, если цена потребляемого ОПЗ газа возрастет до прогнозируемых 300 долл. за 1 тыс. куб. м, то работа предприятия будет убыточной.

Однако, как отмечают эксперты, убыточная работа предприятия может показаться пустяком по сравнению с теми проблемами, которые спровоцирует срыв продажи ОПЗ.

Так, по мнению начальника аналитического отдела ООО «Украинский фондовый центр» Владимира Ланды, прецедент с продажей Одесского припортового завода может серьезно повлиять на приватизационные процессы в Украине в целом. «Прецедент, когда стартовая цена завода на конкурсе устанавливается государством на уровне 4 млрд. грн., а затем итоговая цена в 5 млрд. грн. признается недостаточной, безусловно, будет иметь существенное негативное влияние не только на судьбу ОПЗ, но и на все приватизационные процессы в Украине, поскольку инвесторы вынуждены будут закладывать в свои формулы расчета справедливой стоимости активов риски непредсказуемых решений со стороны государства», - отметил В.Ланда.

По его словам, с учетом вероятных судебных исков со стороны госорганов и участников конкурса, а также невозвращения залога в определенный нормативными актами срок «могут возникнуть проблемы даже с реализацией пакета за те же 5 млрд. грн., которые еще недавно были провозглашены слишком низкой ценой за этот актив».

Между тем, по мнению директора Института приватизации, собственности и инвестиций Александра Рябченко, в этом году не исключена возможность проведения Фондом госимущества еще нескольких конкурсов по другим предприятиям. “Несмотря на ситуацию с конкурсом по приватизации ОПЗ, ФГИ может провести конкурс по другим объектам. Будут другие объекты – будут другие покупатели. Вместе с тем, ситуация такова, что появление на конкурсах значительных объектов маловероятно. Реально возможно проведение конкурса по продаже пакетов акций облэнерго, которые будут переданы в управление Фонда”, – сказал А.Рябченко и добавил: “Знаковые приватизационные конкурсы в этом году уже не будут проводиться”.

Если верить экспертам, то сорванной приватизацией и испорченным инвестиционным имиджем страны негативные последствия продажи ОПЗ отнюдь не заканчиваются.

Так, президент Центра экономического развития Александр Пасхавер считает, что провал конкурса по приватизации Одесского припортового завода несет серьезные инфляционные риски для страны. По его словам, в условиях существования реального дефицита бюджета отсутствие поступлений от приватизации будет вынуждать правительство искать другие источники его покрытия, в том числе и путем наращивания госдолга.

«Что касается последствий для бюджета, то я бы сказал, что во всей этой истории это самое негативное. И это значит, что мы будем искать другие пути, как правило, эти пути инфляционные: покрытие дефицита или (наращивание) государственного долга», - отметил эксперт.

Говоря о том, насколько 5 млрд. грн., предложенных победителем конкурса - компанией «Нортима», могли бы помочь решить проблему дефицита госбюджета, А. Пасхавер отметил: «Они конечно бы могли уменьшить дефицит и уменьшить головную боль не только правительства, а всей страны».

В этой связи возникает вполне логический вопрос – насколько вероятно, что конфликтующие стороны пойдут на мировую в деле приватизации Одесского припортового завода, в частности, сможет ли теперешний покупатель ОПЗ вступить в свои права?

А.Рябченко считает, что у покупателя юридически есть возможность «доказать свою правоту – третий удар молотка на аукционе по продаже ОПЗ был, что дает “Нортима” право считать себя законным приобретателем завода». «Но украинская практика такова, что без договора с властями трудно рассчитывать на то, что даже успешное судебное решение приведет к тому, что компания станет собственником», - подытоживает эксперт.

Николай Арнаут (УНИАН)