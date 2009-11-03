Счетная палата: ГИУ отказало в проведении проверки

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) отказало Счетной палате Украины в проведении проверки. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты, переданном УНИАН.

"Дерзкое пренебрежение законодательством и нежелание информировать общественность о фактическом состоянии дел с использованием бюджетных средств демонстрирует ГИУ... Коллегия Счетной палаты включила в план контрольных мероприятий проведение аудита эффективности деятельности ГИУ, однако получила отказ в допуске на объект проверки", - говорится в сообщении и уточняется, что свои действия ГИУ мотивирует тем, что в своей деятельности оно не использует государственных средств.

В Счетной палате с этим утверждением не согласны и считают, что такое заявление не соответствует действительности. «Фактически из государственного бюджета в разной форме на протяжении последних четырех лет в ГИУ направлено свыше 4 млрд. гривен», - говорится в сообщении Счетной палаты.

Пресс-служба указывает, что статья 13 закона о Счетной палате предусматривает, что профильные требования руководителей Счетной палаты и должностных лиц ее аппарата являются обязательными для всех государственных органов, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности и подчинения.

Как отмечают в пресс-службе со ссылкой на данные Министерства регионального развития и строительства, по программе выкупа жилья в недостроях за счет госсредств ГИУ заключило с застройщиками 166 соглашений на приобретение 5207 квартир общей площадью 350,16 тыс. кв. м на сумму 1,39 млрд. грн., из которых свыше 1 млрд. грн. уже профинансировало.

Счетная палата также напоминает, что ранее ее аудиторов не допускали к проверке НАК "Нафтогаз Украины" и Национального банка Украины, однако проверки все же были проведены по решениям судебных органов, и общественность узнала о многочисленных случаях неэффективного и незаконного использования госсредств.

"В этот раз Счетная палата тоже приложит все возможные усилия для проведения законного контрольного мероприятия и обнародования его результатов", - говорится в пресс-релизе.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

В июне Кабмин передал ГИУ из управления Министерства финансов в управление правительства.