Ценные бумаги “Стирола” включены в листинг Украинской биржи

Ценные бумаги ОАО “Концерн Стирол” в количестве 27 млн. 125 тыс. 280 штук включены в листинг ОАО “Украинская биржа”.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на сайте Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, Наблюдательный совет ОАО „Концерн Стирол” 12 октября принял решение о проведении листинга на фондовой биржи. 2 ноября Котировальная комиссия ОАО „Украинская биржа” включила в листинг фондовой биржи ценные бумаги эмитента.

Сообщается, что количество ценных бумаг, в отношении которых совершено действие, составляет 100% общего размера конкретного выпуска ценных бумаг. Дата регистрации выпуска ценных бумаг – 09.10.2006 г.

Отмечается, что акции простые именные ОАО «Концерн Стирол» включены во второй уровень листинга биржевого реестра ОАО «Украинская биржа». Номинальная стоимость акции - 35 грн.

Справка УНИАН. ОАО «Концерн Стирол» основано в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений – поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида, крупнейший в Украине производитель полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

По состоянию на декабрь 2006 года, 50,01% акций ОАО «Концерн «Стирол» принадлежало ООО ИК "Стиролхиминвест" (г. Горловка, Донецкая обл.), 14,19% – физическим лицам.

ОАО «Украинская биржа» учреждено в мае 2008 года совместно с российской фондовой биржей РТС и крупнейшими компаниями – участниками украинского рынка ценных бумаг, среди которых: «Альфа-Капитал», Dragon Capital, Concorde Capital, “Тройка Диалог Украина”, “Ренессанс Капитал” и пр.

16 декабря 2008 года Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (ГКЦБФР) приняла решение о выдаче лицензии ОАО "Украинская биржа" на право осуществления деятельности по организации торгов ценными бумагами.