Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,09%

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,09% – до 588,74 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 35 млн. 461 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,66% – до 1425,39 пункта. Общий объем торгов составил 18 млн. 801 тыс. грн.