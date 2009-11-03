Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,09%
20:01, 03 ноября 2009Фондовый рынок
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Украинской биржи - на 0,66%
Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,09% – до 588,74 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 35 млн. 461 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,66% – до 1425,39 пункта. Общий объем торгов составил 18 млн. 801 тыс. грн.
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