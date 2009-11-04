НДУ отозвал судебный иск к МФС

Национальный депозитарий Украины (НДУ) заявил об отказе от судебного иска к депозитарию «Межрегиональный фондовый союз» (МФС) относительно установления с последним корреспондентских отношений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НДУ.

По информации пресс-службы, Нацдепозитарий отказался от иска в связи с тем, что МФС прекратил свою депозитарную деятельность.

«НДУ считает нецелесообразным последующее рассмотрение в судебных инстанциях вопроса относительно установления корреспондентских отношений с депозитарием МФС, поскольку даже положительное решение суда относительно иска НДУ не решает проблем эмитентов, которые стали причиной подачи данного иска», – отмечается в информации пресс-службы.

В Нацдепозитарии также отметили, что не планируют направлять аналогичный иск к правопреемнику МФС – «Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг», пока «для этого не возникнут объективные причины».

Иск НДУ был подан 13 августа 2009 года с целью исключить возможность заключения договоров о корреспондентских отношениях на дискриминационных для себя условиях.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Межрегиональный фондовый союз» (МФС) 12 октября т.г. осуществил передачу целостного имущественного комплекса (ЦМК) ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ).

Как отмечают в ВДЦБ, в результате данной передачи Всеукраинский депозитарий ценных бумаг получил статус правопреемника, приобрел все права и обязанности и, таким образом, начал депозитарную деятельность.