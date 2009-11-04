Снижение доходности ОВГЗ не нашло понимания у рынка

Вчерашнее снижение Министерством финансов Украины доходности облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) не нашло понимания у рынка.

Так в инвестиционной компании Astrum Investment Management прокомментировали результаты вчерашнего аукциона по размещению ОВГЗ.

Как сообщили в инвестиционной компании, причиной резкого снижения объемов размещения ОВГЗ на вчерашнем аукционе стала попытка правительства опустить доходность размещения ОВГЗ ниже 20% годовых. На аукционе Минфин установил граничный уровень доходности от 19% годовых по шестимесячным бумагам до 20% по трехлетним ОВГЗ. Такое резкое снижение доходности с 27-29% на предыдущем аукционе, по мнению экспертов Astrum Investment, не нашло понимания у рынка, и объемы привлечения оказались ничтожными.

«Мы не видим возможности для Минфина снизить уровень доходности ниже 20% годовых до конца 2009 года и считаем, что для привлечения значительных объемов средств на внутреннем долговом рынке Минфин будет ориентироваться на коридор 23-25%», – отметили в инвестиционной компании.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 3 ноября, на аукционе по размещению ОВГЗ правительство смогло привлечь лишь 2,77 млн. грн. На аукционе Минфин размещал 6-месячные (с погашением 12 мая 2010 года), 9-месячные (15 сентября 2010 года) и трехлетние (31 октября 2012 года) ОВГЗ.