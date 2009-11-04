Украинский фондовый рынок значительно вырос

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 3,24% – до 607,79 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 22 млн. 128 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 5,04% – до 1497,18 пункта. Общий объем торгов составил 31 млн. 985 тыс. грн.