Украинский фондовый рынок продолжил рост

Украинский фондовый рынок вчера продолжил активный рост главным образом под воздействием внешних факторов.

Такое мнение высказал в интервью корреспонденту УНИАН брокер торгового отдела ЗАО «Альтана Капитал» Евгений ПШЕНИЧКИН.

Он напомнил, что накануне американские биржи закрылись разнонаправленно, в Азии преобладали покупки. На европейских площадках в среду вновь сохранялись оптимистичные настроения инвесторов, добавил брокер.

Он также отметил, что доллар продолжал терять свои позиции на валютном рынке, способствуя увеличению спроса на сырьевых рынках, что оказало поддержку бумагам сырьевых секторов.

По словам Е.ПШЕНИЧКИНА, заметный подъем сегодня наблюдался практически по всем акциям, исключением является только энергетический сектор. Подавляющая активность игроков сегодня была сосредоточена в «голубых фишках». Он отметил, что здесь наблюдалась большая агрессия в игре на повышение.

Как сообщил Е.ПШЕНИЧКИН, основной рост сегодня зафиксирован в бумагах Енакиевского метзавода, шахты «Красноармейская-Западная №1», «Укрнафты», «Мотор Сичи», «Дакора», «Укрсоцбанка». Намного хуже выглядели бумаги банка «Форум», Запорожского ферросплавного завода, «Насосэнергомаша».

Брокер отметил, что основное внимание игроков сейчас приковано к предстоящему заседанию ФРС США. Ключевой информацией на этом заседании вряд ли станут именно ставки, большее значение будут иметь комментарии относительно дальнейшей монетарной политики и практики поддержки рынков, считает эксперт.

По мнению Е.ПШЕНИЧКИНА, в дальнейшем влияние внешних факторов на украинский фондовый рынок сохранится. При отсутствии важных макроэкономических данных можно ожидать перехода внешних рынков в боковое движение, что выльется в консолидацию на наших площадках от текущих уровней, прогнозирует брокер.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов вырос на 3,24% – до 607,79 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 22 млн. 128 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 5,04% – до 1497,18 пункта. Общий объем торгов составил 31 млн. 985 тыс. грн.