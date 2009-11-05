В среду на украинском фондовом рынке были «бычьи» настроения

В среду украинский фондовый рынок всесторонне захлестнули «бычьи» настроения после нескольких дней смешанной динамики.

Об этом говорится в аналитическом отчете Foyil Securities, переданном УНИАН.

На «Украинской бирже» существенный рост показали котировки практически всех эмитентов, в результате чего индекс UX прибавил 5%, при этом объем торгов составил 32 млн. грн.

Компания «Мотор Сич» продолжает стремительное движение по восходящей, особенно после выхода положительной отчетности за третий квартал 2009 года. К закрытию сессии акции этого эмитента подорожали на 8,2%, показав второй по объему результат в 4,3 млн. грн. Однако, как отмечается в отчете, наиболее активно торгуемым эмитентом оказалась компания «Укрнафта» с оборотом в 5,2 млн. грн.

На ПФТС также наблюдался оптимизм – индекс этой площадки вырос на 3,2%, а объем торгов акциями составил 11,3 млн. грн. Однако на бирже снова торговалось всего 10 эмитентов, среди которых лидерами по объему стали три меткомпании и «Укрнафта». Наивысший рост продемонстрировала компания «Мотор Сич», акции которой подскочили на 14,5%.

Как отмечают аналитики Foyil Securities, возобновившийся в Украине энтузиазм в большой степени связан со вчерашним ралли на европейских площадках, где после существенного падения на прежние позиции вернулись акции банков и автомобильных компаний.

На Уолл-стрит и азиатских рынках также наблюдались повышательные тенденции, особенно после того, как Всемирный банк повысил прогноз по азиатским рынкам, укрепив интерес инвесторов к акциям компаний развивающихся стран. «Сегодня мы ожидаем продолжения ралли в Украине, однако темпы роста немного снизятся», – отмечается в отчете.