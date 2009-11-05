«Нафтогаз» завершил реструктуризацию внешних долгов

НАК «Нафтогаз Украины» сегодня успешно завершила комплексную реструктуризацию своего внешнего долга путем формального обмена еврооблигаций и обязательств по двусторонним кредитам на единый listed инвестиционный инструмент.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении сказано, что новые облигации, выпущенные под гарантии правительства с погашением в 2014 году, ставка купона по которым составляет 9,5%, сегодня были поданы в клиринговые системы.

Компания отмечает, что эта реструктуризация является важным этапом последующего развития компании. Измененный долговой портфель компании включал еврооблигации на сумму 500 млн. долл. со сроком погашения 30 сентября 2009 года и двусторонние кредиты на общую сумму 1,1 млрд. долл. Более чем 93% владельцев облигаций и 100% других кредиторов компании проголосовали в поддержку программы реструктуризации.

В сообщении также указывается, что компания и ее советники приложили большие усилия для подготовки предложения обмена, которое включало комплексную реструктуризацию пяти отдельных инструментов с их последующим обменом на новый инструмент. Компания довольна тем, что условия транзакции встретили значительную поддержку со стороны кредиторов.

«Это был технически тяжелый процесс, с которым руководство компании и ее советники успешно справились. Кроме избавления от значительной финансовой нагрузки на «Нафтогаз», эта транзакция способствует созданию позитивного имиджа Украины на международных рынках капитала и демонстрирует успешное сотрудничество с правительством», - цитирует пресс-служба председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНУ.

Как сообщал УНИАН, 19 октября большинство держателей еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины» на сумму 500 млн. долл. согласились на предложенную компанией реструктуризацию - обмен внешних обязательств, включая рассмотрение поданных заявок на обмен нынешних обязательств на новые облигации, деноминированные в долларах США, в соотношении 1:1, срок погашения по которым наступает в сентябре 2014 года и которые будут выпущены под суверенные гарантии. Ставка по купону определена на уровне 9,5%.

НАК «Нафтогаз Украины» также вел переговоры о реструктуризации другого внешнего долга на общую сумму около 1,1 млрд. долл., которую он предлагал провести на тех же условиях, что и реструктуризацию еврооблигаций.

Справка УНИАН. Еврооблигации НАК «Нафтогаз Украины» были выпущены в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл., срок погашения – 30 сентября 2009 года.