Украинский бизнес зовут на IPO, но он не спешит…

В 2007-ом, последнем докризисном году, о намерении привлечь инвестиции посредством IPO говорили едва ли не два десятка украинских компаний, работающих в различных отраслях экономики. В частности, об этом заявляли владельцы водочных компаний “Хортиця” и “Союз-Виктан”, Группа “Креатив”, специализирующаяся на производстве подсолнечного масла, провести IPO на Лондонской бирже собирались собственники сети супермаркетов “Велика Кішеня” и ряд компаний поменьше. Говорить тогда о планах по выходу на IPO было модно. Но вот пришел 2008 год… В его первой половине, когда о кризисе никто не хотел и слышать, а мировая экономика росла как на дрожжах, успешное IPO удалось провести лишь Мироновскому хлебопродукту, владеющему торговой маркой “Наша ряба”. Остальные украинские компании, ранее анонсировавшие первичное размещение своих акций, по разным причинам особо не спешили. И дождались - пришел кризис, рынки упали, кредиты резко подорожали, а затраты на организацию IPO стали просто неподъемными. Затем кризис перешел в фазу покоя, за которой по идее должен последовать рост мировой экономики. Зарубежные финансисты снова зовут крупный украинский бизнес на фондовые биржи Лондона, Нью-Йорка и Франкфурта. Вопрос только в том, пойдут ли наши компании туда или изыщут более дешевый и простой способ привлечения инвестиций, ведь деньги нужны и многим.

IPO – и деньги получить, и статус повысить

IPO (Initial Public Offering) в переводе с английского означает первая публичная продажа акций компании. Первым украинским IPO можно условно считать выход в 1997 году компании ISTIL (до 2008 года владела миниметаллургическим заводом ИСТИЛ Украина) на Лондонскую фондовую биржу. Привлеченные в результате первичного размещения акций средства компания направила на модернизацию и закупку оборудования для ИСТИЛа, который сегодня известен как Донецкий электрометаллургический завод. Почему условно, да потому что компания ISTIL принадлежит пакистанскому бизнесмену Мохаммаду Захуру. Последним успешным выходом на IPO стало размещение акций Мироновского хлебопродукта (торговая марка «Наша Ряба») на Лондонской фондовой бирже. Благодаря IPO, Мироновскому хлебопродукту удалось привлечь 322,5 млн. долл., при этом компания продала 19,4% своих акций. С наступлением кризиса фондовые биржи начало лихорадить, на рынок по дешевке выбрасывались активы компаний, которые кризис перевел в разряд неликвидных. Понятно, что выходить в таких условиях на IPO абсолютно бесперспективно, так как получить честную цену за свои акции невозможно.

Но вот кризису стукнул год и об IPO снова заговорили. Пока, правда, зарубежные финансисты, которые истосковались по выгодным клиентам из Восточной Европы. Основная европейская площадка для проведения IPO - Лондонская фондовая биржа ожидает начала восстановления потока IPO на рубеже 2009-2010 годов. Согласны со своими британскими коллегами и американские биржевики. Как видно из публикаций в СМИ, западные эксперты настойчиво рекомендуют крупным российским компаниям вернуться к планам по проведению IPO уже в следующем году.

Недавно в Киеве состоялась конференция, организованная Американской торговой палатой, основной темой которой стали последствия кризиса для экономики Украины. Председатель правления "Ситибанк (Украина)" Надир Шейх призвал украинских бизнесменов вспомнить об IPO. Он убежден, что для наших компаний, которые остро нуждаются в инвестициях, сейчас самое время этим заняться. «Глобальные рынки капиталов открыты для Украины, пора говорить с инвесторами. Ездить в Нью-Йорк, Лондон», - считает он. При этом Н.Шейх отметил, что у мирового кредитного рынка сегодня уже “появился аппетит”. “Нестабильность цен на акции на фондовых биржах пошла на спад. Множество институционных фондов располагают свободными средствами, также возможно привлечение кредитных средств через евробонды”, - подчеркнул Н.Шейх.

Стоит отметить, что кроме привлечения средств на развитие бизнеса, IPO играет важную имиджевую роль. Ведь выйти на первичное размещение акций на той же Лондонской фондовой бирже может только та компания, которая полностью отвечает западным требованиям по прозрачности структуры собственности и понятности ведения бизнеса. Провести первичное размещение акций на одной из ведущих фондовых биржах означает войти в элиту мирового бизнеса.

IPO – конечно круто, но можно и обжечься

Компания Ferrexpo (принадлежит Константину Жеваго и является основным акционером Полтавского горно-обогатительного комбината) 15 июня 2007 года стала первой украинской компанией, которая провела листинг на основной площадке Лондонской фондовой биржи. По результатам первичного размещения 25% своих акций Ferrexpo привлекла около 457 млн. долл. Это IPO до сих пор считается самым крупным и удачным первичным размещением акций украинской компании. Ранее лучшей считалась продажа 35% акций компании «XXI Век» за 139 млн. долл., состоявшаяся в декабре 2005 года. Но все было бы замечательно, если бы не одно существенное «но». Дело в том, что сразу после появления на Лондонской бирже акций Ferrexpo их начала скупать Группа Приват, которая на тот момент являлась прямым конкурентом Ferrexpo. В итоге, структуры подконтрольные Привату, стали владельцами около 10% акций Ferrexpo. Правда, в дальнейшем их количество сократилось до 8%, а сейчас может быть и того меньше. Но самое главное, что совладелец Группы Приват Геннадий Боголюбов попытался войти в состав совета директоров Ferrexpo. Хотя ему это и не удалось, но присутствие в числе крупных акционеров компании представителей «недружественной» структуры так или иначе подпортили Константину Жеваго настроение после успешного выхода на Лондонскую биржу. Вместе с тем нельзя отрицать, что для самой Ferrexpo IPO стало безусловным позитивом, хотя риск того, что в ходе размещения часть акций может оказаться «не в тех» руках всегда остается.

Возрождение украинских IPO - оптимистический прогноз

Управляющий партнер «Авеллум Партнерс» Николай Стеценко считает, что украинские компании выйдут на IPO в следующем году. “Если ситуация будет развиваться по оптимистическому сценарию, то это произойдет осенью 2010 года, если же рассматривать пессимистический вариант, то первичные размещения акций украинских компаний передвинутся на начало 2011 года. Но я все же считаю, что несколько IPO украинских компаний осенью 2010 года - это вполне реально”, - отметил эксперт.

По его мнению, для этого есть все необходимые предпосылки. “Фондовые рынки на Западе оживают, если еще несколько месяцев назад речь шла только о вторичных выпусках акций серьезных западных компаний, то сегодня уже идет подготовка к IPO. В частности, анонсировался выход одной польской компании. Таким образом, можно говорить о возрождении рынка IPO и, что особенно радует, выходе на него компаний из Восточной Европы”, - отметил Н.Стеценко. При этом он добавил, что “Украина, как обычно, отстает, но тут следует учитывать, что и кризис у нас позже начался, чем в Европе и США”.

Эксперт убежден, что крупные украинские компании, заявлявшие до кризиса о намерении повести IPO, вполне готовы к реализации планов. «Другой вопрос – захотят ли они выходить на биржу в условиях падения рынков их продукции, но, безусловно, они готовы к этому. В первую очередь, можно говорить о трубно-колесной компании «Интерпайп», которая давно готовилась к проведению IPO, возможно, на первичное размещение акций пойдет и «Метинвест» Рината Ахметова», - сказал Н.Стеценко.

Что касается менее крупных компаний, для которых расходы на организацию IPO могут оказаться в условиях кризиса слишком обременительными, то, по мнению эксперта, и для них есть возможность подготовиться. «В структуре расходов на IPO самая большая доля приходится на инвестиционный банк, и только вторая и третья части расходов приходятся на юристов и аудиторов, которые готовят компанию к первичному размещению акций. Инвестиционный банк организовывает сам процесс размещения и продает акции среди своих клиентов-инвесторов, за это он берет довольно большие комиссионные. В сравнении с ними стоимость расходов на юристов и аудиторов намного меньше. Учитывая кризис, услуги юристов и аудиторов упали в цене, так что сегодня подготовка к IPO обойдется дешевле», - пояснил Н.Стеценко. Он так же считает, что для компаний, которые рано или поздно планируют привлечь зарубежные инвестиции так или иначе необходимо привести свою структуру в соответствие с мировыми стандартами ведения бизнеса. «У нас есть вполне эффективные и интересные для зарубежных инвесторов компании, но они зарегистрированы на кума, водителей, жен и т. д., а в таком варианте презентовать их западным инвесторам нет смысла», - отметил эксперт.

Что касается возможности использования украинскими компаниями средств, полученных от IPO, для обслуживания проблемных кредитов, то эксперт не исключил такой возможности. Вместе с тем Н.Стеценко уточнил, что, выходя на первичное размещение акций, компании не должны заявлять о своих намерениях пустить привлеченные средства на погашение долгов. «Прямо написать в проспекте эмиссии, что деньги пойдут на обслуживание кредитов, означает отпугнуть потенциальных инвесторов. Выходя на IPO, компания должна говорить о своих планах развития бизнеса, о том, что привлеченные деньги она направит на увеличение рыночной доли, приобретение компаний-конкурентов и т. д.», - подчеркнул он.

Говоря о наиболее перспективных отраслях украинской экономики с точки зрения первичного размещения акций, Н.Стеценко на первое место поставил компании агропромышленного сектора. «Мы можем видеть подготовку к IPO, которая проявляется в реструктуризации ряда компаний АПК и активной скупке конкурентов. В целом, те компании, которые сегодня укрупняются, однозначно попробуют выйти на IPO. Также на успешное размещение акций могут рассчитывать отечественные компании, занятые в секторе производства и реализации потребительских товаров и, конечно, компании, работающие в тяжелой промышленности», - отметил Н.Стеценко.

По его словам, сигналом для украинских компаний о том, что пора выходить на IPO, станут первичные размещения акций российских компаний на биржах Европы и США. «Мы надеемся, что уже осенью 2010 года украинские компании выйдут на IPO, совсем пессимистичный прогноз – возобновление украинских IPO за рубежом в 2011 году», - прогнозирует эксперт.

Рынок IPO восстановится в 2010, но украинских компаний на нем не будет?..

Есть все основания говорить, что рынок IPO в 2010 году восстановится. Об этом свидетельствует увеличение количества первичных размещений в США и Европе, которое наблюдается в последние месяцы. Растет рынок IPO и в Китае, который по объемам инвестиций, привлеченных за счет первичных размещений акций, в 2009 году обогнал Европу. Но это всем там, а у нас пока полная тишина.

Партнер юридической фирмы Baker & McKenzie Светлана Романова достаточно сдержана в своих прогнозах относительно возобновления IPO украинских компаний в 2010 году. Для того, чтобы выйти на первичное размещение акций необходимо провести серьезную подготовительную работу, которая по времени может занять год и более. «Необходимо провести Дью Дилидженс (Due Diligence – оценка правового и финансово–экономического состояния предприятия, оценка рисков – ред.), собрать документы, написать проспект эмиссии. Даже если сегодня кто-то и примет решение о проведении IPO, то физически подготовка к нему займет месяцев девять, минимум полгода. Конечно, предприятия, которые готовились к IPO до кризиса, смогут подготовиться быстрее, но все равно им придется обновить соответствующие документы. Есть еще вопрос – есть ли у украинских заемщиков деньги для проведения IPO. Ведь для того, чтобы заработать на первичном размещении акций 100 млн. долл., нужно потратить 2-3 млн. долл.», - подчеркнула С.Романова.

По ее мнению, возможность проведения IPO для украинских компаний не исчезала. «Фондовый рынок работает, другой вопрос, что люди, у которых сегодня остались свободные деньги, отнюдь не спешат их инвестировать. К тому же у многих начались проблемы с текущими инвестициями, которые необходимо спасать. Естественно, что при этом никто не задумывался о новых», - подчеркнула С.Романова.

По ее мнению, ближайшее IPO украинских компаний следует ожидать не ранее 2011 года. «В следующем году украинские компании будут только готовить к IPO», - счичтает эксперт. По ее словам, сегодня проведению IPO существует альтернатива в виде привлечения инвестиций через институционные банки.

Аграрии обходят металлургов

Исходя из того, что основные отечественные претенденты на проведение IPO пока молчат о своих планах, становится окончательно ясно, что в следующем году украинские IPO если и будут, то только осенью 2010 года. При этом, если до кризиса в качестве наиболее перспективных активов с точки зрения проведения IPO рассматривались украинские горно-металлургические компании, в частности, «Интерпайп» и «Метинвест», то сегодня ситуация изменилась. На рынке металлопродукции снова наметился спад, что естественно снижает привлекательность инвестиций в ГМК. С другой стороны, тот же Надир Шейх, говоря об IPO, не забыл упомянуть и о том, что в украинский ГМК уже пришли мощные системные инвесторы. При этом он упомянул ArcelorMittal, что не удивительно. Другое дело, когда в один ряд с ArcelorMittal банкир поставил южнокорейского металлургического гиганта POSCO, который в октябре этого года подписал Меморандум о взаимопонимании с лидером украинской металлургии - Группой "Метинвест". То есть, Н.Шейх видит в POSCO именно инвестора, а не просто бизнес партнера “Метинвеста”. Председатель правления "Ситибанк” также отметил, что украинским компаниям в поисках инвестиций стоит обратить свой взгляд на Восток.

Остается предположить, что ждать в 2010 году IPO металлургических компаний Украины вряд ли стоит. Похоже, они если и будут привлекать инвестиции, то в закрытом режиме. Посмотрим, выйдут ли на IPO наши аграрии, перед кризисом Мироновскому хлебопродукту это неплохо удалось. Тогда его размещение на Лондонской бирже совпало с ожиданием в мире продовольственного кризиса. Учитывая, что спад нынешнего финансово-экономического кризиса по идее должен привести к росту потребления продуктов питания в развивающихся странах, акции украинских агропромышленных компаний имеют совсем неплохие шансы. Главное, чтобы кризис в следующем году не обострился…

Петр Черных (УНИАН)