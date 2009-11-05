Украинский фондовый рынок снова вырос

Индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,92% – до 619,44 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 52 млн. 420 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 2,12% – до 1528,93 пункта. Общий объем торгов составил 31 млн. 805 тыс. грн.