ГКЦБФР выдала лицензии ряду финучреждений

Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) выдала лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке ряду финансовых учреждений.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГКЦБФР, лицензия на дилерскую деятельность выдана АБ «Радабанк», в связи с окончанием срока действия предыдущих лицензий были выданы новые лицензии на дилерскую и брокерскую деятельность ООО «МОТОР-ДИЛЕР», ЗАО «МАСТЕР БРОК».

ГКЦБФР также выдала лицензию на осуществление деятельности по управлению активами институционных инвесторов ООО «Компания по управлению активами «Содружество Эссет Менеджмент».