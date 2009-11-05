ГКЦБФР выдала лицензии ряду финучреждений
18:14, 05 ноября 2009Фондовый рынок
1
Для работы на фондовом рынке
Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) выдала лицензии на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке ряду финансовых учреждений.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГКЦБФР, лицензия на дилерскую деятельность выдана АБ «Радабанк», в связи с окончанием срока действия предыдущих лицензий были выданы новые лицензии на дилерскую и брокерскую деятельность ООО «МОТОР-ДИЛЕР», ЗАО «МАСТЕР БРОК».
ГКЦБФР также выдала лицензию на осуществление деятельности по управлению активами институционных инвесторов ООО «Компания по управлению активами «Содружество Эссет Менеджмент».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter