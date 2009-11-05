Пока "бычья" динамика украинского рынка акций неустойчива

Пока "бычья" динамика украинского рынка акций остается неустойчивой, отметил в интервью корреспонденту УНИАН старший брокер ЗАО «Альтана Капитал» Алексей РЕПИН.

По его прогнозам, дальнейшие настроения игроков будут во многом зависеть от завтрашних данных по безработице в США.

Как сообщил А.РЕПИН, торги на украинском фондовом рынке сегодня открылись несущественным снижением фондовых индексов на нейтральном внешнем фоне. Он напомнил, что центральным событием минувшего дня стало завершение двухдневного заседания ФРС, на котором, как и прогнозировалось, процентные ставки остались без изменений.

По словам брокера, сегодня торги на украинском рынке акций проходили на достаточно высокой волатильности. После утреннего падения на открытии, который позволил индексу Украинской биржи достигнуть уровня 1480 пунктов, начался рост, в результате которого рынок вернулся к уровням закрытия предыдущего дня, сообщил он.

А.РЕПИН отметил, что во второй половине торговой сессии украинскому рынку удалось закрепиться на положительной территории, чему способствовали положительные настроения на европейских площадках. Оглашенные ставки ЕЦБ и ЦБ Великобритании не стали сюрпризом для участников рынка и совпали с прогнозом, сообщил брокер. По его информации, существенным спросом сегодня пользовались акции металлургических компаний. Значительный рост котировок был зафиксирован также в акциях “Мостобуда” (+11,43%), добавил брокер.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,92% – до 619,44 пункта. Общий объем торгов составил 52 млн. 420 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 2,12% – до 1528,93 пункта. Общий объем торгов составил 31 млн. 805 тыс. грн.