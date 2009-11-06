Акции Лугансктепловоза возвращены Фонду госимущества

Регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета российской «Управляющей компании «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда государственного имущества Украины), говорится в сообщении завода.

В соответствии с обнародованной информацией, акции были зачислены на счет ФГИУ 5 ноября этого года на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября.

В Фонде госимущества пока что отказались комментировать агентству УНИАН данный факт, отметив, что ожидают от регистратора официального уведомления о перечислении акций.

Справка УНИАН. Конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 76% акций ХК «Лугансктепловоз» Фонд госимущества объявил 19 июля 2006 года, а 23 марта 2007 года признал УК «Брянский машиностроительный завод» победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр собственников «Лугансктепловоза» 13 апреля 2007 года.

Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" - крупнейшее предприятие Украины, специализирующееся на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.