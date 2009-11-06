Российский рынок акций начал падать

Российский рынок акций в пятницу начал быстро падать после выхода слабой статистики по рынку труда в США, передает РИА Новости со ссылкой на данные бирж.

На 16.55 мск индекс РТС снизился на 1,63% - до 1326,87 пункта. Индекс ММВБ упал к этому времени на 2,06% - до 1232,56 пункта. Вплоть до выхода данных в 16.30 мск российский рынок демонстрировал позитивную динамику. Уровень безработицы в США в октябре составил 10,2%, тогда как ожидался показатель на уровне 9,9%. Число увольнений за этот месяц составило 190 тысяч против прогноза в 175 тысяч.