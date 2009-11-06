Американские фондовые индексы падают

Рынок акций США снизился при открытии торгов в пятницу, как данные о числе рабочих мест в США в октябре оказались существенно хуже прогнозов.

Число занятых в экономике США без учета сельскохозяйственного сектора в октябре сократилось на 190.000, тогда как аналитики ожидали снижения на 175.000. Безработица составила 10,2 процента при прогнозе 9,9 процента.

Акции интернет-магазина Amazon.com Inc подскочили на внебиржевых торгах на 2 процента после того, как Bernstein пересмотрел рейтинг акций до "выше рынка" и повысил ориентировочную цену на 28 процентов.

Бумаги Starbucks Corp подорожали на 4,3 процента, так как оператор сети кофеен в четверг сообщил о превысившей прогнозы прибыли и повысил прогноз на 2010 год.

Акции страховщика American International Group опустились на 7,4 процента после того, как компания сообщила о том, что завершила квартал с прибылью, благодаря восстановлению стоимости ее инвестиций.

Министр финансов Великобритании Алистер Дарлинг заявил, что регуляторы стран "Большой двадцатки" согласны, что еще слишком рано отменять программы экономической помощи, поскольку мировое восстановление пока неустойчиво. Дарлинг является хозяином саммита министров финансов и глав центробанков G20, который начнется позже в пятницу.

К 17.42 МСК индексы изменили динамику: Dow Jones вырос на 0,02 процента до 10.007,93 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 поднялся на 0,08 процента до 1.067,50 пункта, индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,11 процента до 2.107,70 пункта.