Торги на европейских фондовых биржах завершились разнонаправленно

Торги на европейских фондовых биржах завершились в пятницу разнонаправленной динамикой индексов на данных о рекордной за 26 лет безработице в США, уровень которой составил 10,2% в октябре. Об этом сообщает РИА Новости.

"Рынок, переварив данные, посчитал, что все не так уж плохо, как могло бы быть, - заявила управляющая активами Neuflize OBC Эммануэль Супре. - Данные не свидетельствуют об ухудшении в будущем ситуации с безработицей. Они лишь говорят о прошлом".

К закрытию торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,33% - до отметки 5142,72 пункта. Германский DAX в пятницу повысился на 0,13%, достигнув 5488,25 пункта. Французский индекс CAC по итогам торгов снизился на 0,04% - до 3707,29 пункта. FTSE 100 (Financial Times Stock Exchange 100 Index) - основной фондовый индекс Великобритании, рассчитывается по котировкам акций 100 британских компаний с максимальной рыночной капитализацией, взвешенных по рыночной капитализации. DAX 30 (Deutscher Aktienindex) - основной фондовый индекс Германии, рассчитывается как индекс доходности акций 30 крупнейших компаний (по рыночной капитализации). CAC 40 (Cotation Assistee en Continu) - основной биржевой индекс Франции, рассчитывается как средневзвешенное по капитализации значение цен акций 40 крупнейших компаний.